＜メキシコ・リビエラマヤオープン初日◇30日◇エル・カマレオンGC（メキシコ）◇6583ヤード・パー72＞出場優先順位を見直すリシャッフル対象の渋野日向子は、3バーディ・3ボギー・2ダブルボギーの「76」と出遅れた。上位選手が軒並み不在でフィールドが薄めのなか、2オーバーの97位はカットライン（65位まで）圏外。ここから巻き返さなければならない。【写真】あどけない！JK時代の渋野日向子湿度60％超えという蒸し暑さのな