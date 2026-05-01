刑事訴訟法改正案を審査した自民党の会議＝4月、東京・永田町1986年の福井中3殺害事件で服役した前川彰司さん（60）の再審無罪が昨年8月に確定したことを巡り、検察当局が公判などに関わった検察官への聞き取りを含めた調査をする方針を固めたことが1日、関係者への取材で分かった。再審制度を見直す刑事訴訟法改正案の審査の際、自民党の一部議員から検証を求める声が上がっていた。一連の公判では、重要証言をした知人が見た