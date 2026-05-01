◇ア・リーグブルージェイズ1−7ツインズ（2026年4月30日ミネソタ）ブルージェイズ・岡本和真内野手（29）が30日（日本時間1日）、ツインズ戦に4戦連続となる「4番・三塁」で先発出場し、1−4の8回の守備で痛恨の「お見合い」をしてしまった。1死一塁。ジェファーズが打ち上げた投手前への高い飛球で、一塁手のゲレロとともに飛球を追って前進してきたが、ゲレロがマウンドを越えて三塁側に勢いよく迫ってきたことで、岡