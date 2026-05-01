アメリカのIT大手・アップルの今年1月から3月期の決算は売上高が前の年の同じ時期と比べ17％増となるなど、増収増益となりました。iPhone 17の販売が好調で業績を押し上げたということです。アップルは先月30日、今年1月から3月期の決算を発表し、売上高は前の年の同じ時期と比べ17％増の1111億8400万ドル、日本円でおよそ17兆4000億円でした。純利益は19％増の295億7800万ドル、日本円でおよそ4兆6000億円で、増収増益となりまし