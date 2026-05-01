TBS系情報番組「Nスタ」などに出演していた気象予報士の高安奈緒子さん（33）が1日までに自身のインスタグラムを更新し、第2子となる次女出産を報告した。「ご報告」と題し、「先日、第二子となる女児を出産いたしました。まさかのBig Babyで妊娠中から大変なことも多かったのですが母子共に無事に退院することができました」と第2子の小さな手や顔の一部を公開して伝えた。「二人育児は思っていた以上に大変ですが新生児の可愛さ