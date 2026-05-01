timeleszのCMキャラクター起用が、モバイルバッテリーシェアリングサービス「CHARGESPOT」のユーザー層拡大につながっていることが分かった。これまで中心だった10〜20代に加え、30〜50代女性の利用も増加。新TVCM「充電ない? 借りれば良くない?」篇では、メンバーの軽快な掛け合いを通じて、充電切れの不安を“借りればいい”という身近な選択肢へと変えている。CMは、CHARGESPOTをイメージした青い空間と街並みセットの中で、tim