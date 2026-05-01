GWを前に、「連休をどう過ごすべきか」と悩んでいる人も多いのではないでしょうか。旅行に出かけたい気持ちはあるものの、物価高の影響で交通費や宿泊費がかさみ、気軽に計画しづらいと感じている人も少なくありません。結果として、「無理に遠出をするよりも、別の楽しみ方はないだろうか」と考える場面が増えています。こうした背景もあり、旅行以外でも満足度を高められるGWの過ごし方に注目が集まりだしてきています。外食や趣