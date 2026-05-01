ドジャースは１日（日本時間２日）からカージナルス、アストロズと敵地での６連戦に臨む。３、４月の全日程を終えて２０勝１１敗でナ・リーグ西地区の首位に立つが、今季も主力に故障者が相次いだ。遊撃のレギュラーであるムーキー・ベッツ内野手（３３）は右脇腹を痛めて離脱中。左肩痛で開幕から不在だったサイ・ヤング賞左腕のブレーク・スネル投手（３３）はマイナーでのリハビリ登板を重ねている。地元紙「カリフォルニア