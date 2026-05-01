ファミリーレストラン「ココス」は5月1日より、「今月のグルメ〜5月〜」を開催する。ココス「熟成生ハムとアスパラのトリュフ香るクリームパスタ」「今月のグルメ〜5月〜」では、熟成生ハム“ハモンセラーノ”と旬のアスパラガスを楽しむことができる3品が登場する。「熟成生ハムとアスパラのトリュフ香るクリームパスタ」は、トリュフが香る濃厚なクリームパスタに、旬のアスパラガスと熟成生ハム“ハモンセラーノ”をトッピング