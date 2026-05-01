お笑いコンビ「空気階段」がパーソナリティーを務めるラジオ番組「空気階段の踊り場」（TBSラジオ）公式Xが、2026年4月27日、収録中の2人の写真を公開。ダイエットを公表した鈴木もぐらさん（38）のやせ具合に、驚きの声が上がっている。3か月で体重123キロ→85キロに鈴木さんは4月6日深夜（7日未明）放送の「空気階段の踊り場」で、3か月かけて、体重を123キロから85キロに減らし、マイナス38キロのダイエットに成功したことを明