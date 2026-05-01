体によさそうなものも罠！？野菜ジュースやスポーツドリンクも危険な飲み物である理由 糖質の多いフルーツに注意！ フルーツが入っているスムージーも、糖質のとり過ぎに繋がります。スムージーはビタミンや食物繊維を手軽に摂取できるので、その点はヘルシーですが、甘いフルーツには糖質が多く含まれているのをお忘れなく。自分でつくるときは、糖質の少ないフ