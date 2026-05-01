USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK9.536.717.597.61 1MO7.815.936.386.65 3MO7.966.016.686.88 6MO8.276.197.137.19 9MO8.356.357.417.41 1YR8.446.627.657.59 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK7.239.557.74 1MO6.988.646.90 3MO7.628.887.06 6MO8.169.287.27 9MO8.519.