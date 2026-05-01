東京時間10:55現在 ＮＹ原油先物JUN 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝105.41（+0.34+0.32%） ＮＹ原油先物は高め推移が続いている。昨日は一時110ドル声が見られた。その後ＮＹ午後には103ドル台まで下げる場面も時間外は少ししっかり。