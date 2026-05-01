読売新聞オンラインは4月26日、「盲導犬にリードなしの犬が近づき転倒し負傷、視覚障害の女性が提訴…『盲導犬に犬を近づける危険性を広く知ってほしい』」との記事を配信した。2023年6月、視覚障害者の女性が盲導犬のラブラドール・レトリバーと愛媛県今治市内を歩いていたところ、リードをしていないチワワが近づいてきたという。＊＊＊【とにかく可愛い写真を見る】飼い主に撫でられてモフモフとした安らぎの表情を浮かべる