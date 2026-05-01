日曜劇場「GIFT」（TBS）の視聴率が芳しくない。いや、初回が9・4％、第2話が8・7％、第3話が8・5％（ビデオリサーチ調べ、関東地区･世帯）というのは、地上波離れが進む昨今では高視聴率と言っていい。とはいえ、日曜劇場で初回視聴率が一ケタだったのは、2022年10月期の「アトムの童」以来なのである。＊＊＊【写真を見る】視聴率一ケタでも「出演者は豪華」堤真一の脇を固める「有名女優」とは？公式サイトにはこうある