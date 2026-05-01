疲れていても、なんとかなる！包丁なしレシピ 平日の夜に疲れてしまって、もう包丁を持ちたくない…そんなときに活用したい包丁なしで作れるメインおかずのレシピをご紹介。混ぜて焼くだけ、ちぎって炒めるなど、工夫の詰まった簡単レシピをご覧ください。 切らずに使える豚こまを活用鶏ひき肉とはんぺんのつくね豚こま＆キャベツは手でちぎる鯖缶と豆腐を袋で混ぜる食材しだいで、包丁なしでも料理できる あらかじめ適度な大き