◆第１５２回ケンタッキーダービー・Ｇ１（日本時間５月３日、米国チャーチルダウンズ競馬場・ダート２０００メートル）日本から参戦するダノンバーボン（牡３歳、栗東・池添学厩舎、父マックスフィールド）が４月３０日、チャーチルダウンズ競馬場で調教を行った。ダートコースをダクで１周したのち、ゲートを確認してから、パドックでスクーリング。騎乗した大下助手は「検疫からここまで、馬の調整も最終追い切りを経て順調に