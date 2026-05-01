◆米大リーグアスレチックス６―３ロイヤルズ（３０日、米カリフォルニア州ウエストサクラメント＝サターヘルスパーク）アスレチックスのＮ・カーツ内野手（２３）が本拠のロイヤルズ戦で７回に申告敬遠で一塁に歩き、１９試合連続四球となった。１９１０年代に打者ごとに四球がカウントされるようになった以降では、１９４７年Ｒ・カレンバイン（タイガース）の２２試合連続、２００２〜０３年Ｂ・ボンズ（ジャイアンツ）の２