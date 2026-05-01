プロ野球の現場を支える裏方には、様々な仕事があります。スコアラーやトレーナーなど、選手と密に行動するスタッフもいれば、試合を滞りなく、安全に進行させるために日々、注意を怠らないプロフェッショナルも。東海ラジオで35年間、プロ野球実況を担当した村上和宏さんにとって、忘れることのできない職人の思い出です。【写真特集】平成を彩った、「異色の野球人」たち「この人を知らないともぐりだ」今週は、審判について