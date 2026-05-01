気象台は、午前10時57分に、暴風警報を新潟市、新発田市、村上市、燕市、五泉市、阿賀野市、胎内市、聖籠町、弥彦村、粟島浦村に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風警報】新潟県・新潟市、新発田市、村上市、燕市、五泉市、阿賀野市などに発表 1日10:57時点下越では1日昼過ぎまで、佐渡では1日夕方から2日明け方まで、暴風に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■新潟市□暴風警報【発表】1日昼過ぎにかけて警