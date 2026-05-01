オーストラリアで小型機が空港の格納庫に墜落し、日本人を含む2人が死亡、少なくとも11人がけがをしています【映像】現場の様子現地メディアなどによりますと、4月29日午後、オーストラリア南部のアデレードにある空港で、飛行学校の小型機が空港の格納庫に墜落しました。この事故で、小型機に搭乗していた訓練生と教官の2人が死亡しました。死亡した訓練生は、24歳の日本人だということです。また、墜落により火災が発生