「公害の原点」とされる水俣病は１日、公式確認から７０年となった。犠牲者慰霊式が営まれる熊本県水俣市の公園「エコパーク水俣」では、早朝から市民らが鎮魂の祈りをささげた。水俣病は、チッソ水俣工場が水俣湾に流した廃水に含まれたメチル水銀による中毒性神経疾患。１９５６年５月１日、水俣保健所に複数の患者発生が報告され、公式確認の日となった。この日は、午後から行われる慰霊式を前に、水俣湾を埋め立てて整備