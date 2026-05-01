インフルエンサー・なえなの（25）が4月30日放送のテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」(木曜深夜0・45）にゲスト出演。自身の恋愛テクニックを明かした。この日は森香澄、長浜広奈と共に登場。10代、20代、30代のあざとテクを徹底研究した。20代代表で出演したなえなのは「AIにめっちゃ聞く。チャットの返信とかも“何時に返したらいい？”とかも聞きます」と恋愛におけるAI活用術をトーク。森香澄を「えっ…！？」と驚