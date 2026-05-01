将棋の八大タイトルの1つ、棋聖戦の挑戦者を決める対局が始まりました。羽生善治九段（55）がこの対局に勝てば、タイトル獲得通算100期をかけて藤井聡太六冠に3年ぶりの挑戦となります。【映像】羽生九段“タイトル100期”かけ藤井六冠に挑戦へ藤井六冠が持つ「棋聖」タイトルへの挑戦者を決める羽生九段と服部慎一郎七段（26）の対局は午前10時から東京・千駄ヶ谷の将棋会館で始まりました。羽生九段が勝てば、2023年の王将