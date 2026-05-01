アメリカ・トランプ大統領の中国訪問を前に、中国の王毅外相が4月30日、ルビオ国務長官と電話会談をしました。「台湾問題は中国とアメリカの最大のリスク要因だ」と指摘したということです。中国外務省によりますと、4月30日に行われた電話会談で王毅外相は「台湾問題は中国の核心的利益に関わるものであり、米中関係における最大のリスク要因だ」と述べました。その上で、「アメリカは約束を守り、正しい選択をすべきだ」と強調し