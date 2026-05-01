かまいたち（山内健司、濱家隆一）が体を張ってさまざまな企画に“ガチ”で挑む番組『かまいガチ』。4月29日（水）の同番組では、以前も女装でバズった人気芸人が衝撃の美女化した姿を披露する場面があった。【映像】女装が大バズり→SNSで「この女の子誰ですか？」 またも美女化した芸人、今度はアイドルに大変身今回の企画は「アイドルデビューしたいねん」。名物企画「イイ女になりたいねん」で話題となった芸人たちを集結させ