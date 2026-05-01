前節を終えた時点で、東西のチャンピオンと「りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26」に進出する8クラブが決定。「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1リーグ戦は、5月2日と3日に開催される最終節を残すのみとなった。 日環アリーナ栃木では、CSの行方を占う2連戦が実現。昨年の「りそなグループ B.LEAGUE FINALS 2024-25」でも死闘を繰り広げた宇都宮ブレックスと琉球ゴ&#