三菱鉛筆は大幅反発。４月３０日取引終了後、第１四半期（１～３月）連結決算を発表。売上高は２４７億１０００万円（前年同期比９．４％増）、営業利益は３５億６６００万円（同３９．５％増）だった。「ジェットストリーム」シリーズをはじめ各製品の販売が国内外で好調だった。 同時に国内投資ファンドのアドバンテッジパートナーズ（東京都港区）と事業提携すると発表した。アドバンテッ