ワシントンホテルが切り返し急。４月２１日につけた上場来高値を更新した。ワシントンＨは４月３０日の取引終了後、藤田観光がワシントンＨ株３７万８４００株を５月１日に取得する予定だと発表。１日午前１０時に、藤田観から取得したとの連絡があり、同社が主要株主となったと開示した。議決権ベースで藤田観によるワシントンＨ株の保有割合は７．１０％から１０．２２％に上昇した。ワシントンＨを巡っては直近でアパホ