午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は６１５、値下がり銘柄数は８９１、変わらずは６２銘柄だった。業種別では３３業種中１１業種が上昇。値上がり上位に空運、陸運、パルプ・紙、小売など。値下がりで目立つのは証券・商品、鉱業、精密機器など。 出所：MINKABU PRESS