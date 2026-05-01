家事代行サービスなどを手掛けるＣａＳｙが一時ストップ高まで買われたほか、ベビーシッターの派遣を中心とした在宅サービスを提供するポピンズも大幅高となっている。この日に読売新聞オンラインが「政府は、家事支援サービスやベビーシッターの普及を後押しするため、利用者への税制優遇制度を新設する方向で調整に入った」と報じたことが刺激となったもよう。報道によると、共働き