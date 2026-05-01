産後に手足のしびれや脱力感を覚え、「慢性炎症性脱髄性多発神経炎」と診断された鈴木さん。MOG抗体陽性のため予防薬が使えず、疲労などから約2カ月おきに再発を繰り返しています。しかし、ステロイドパルス治療ですぐに寛解し、「難病でも元気に暮らしている人がいると知ってほしい」と持ち前の強さで3人の子育てと仕事を両立。病気と前向きに付き合いながらエネルギッシュに生きる体験談を紹介します。 ※本記事は、個人の感想