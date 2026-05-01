心臓に4つある部屋のうち、全身から戻ってきた血液は右心房から右心室を経て肺に送り出され、ガス交換をしたのちに全身に回ります。右心房と右心室の間を隔てる三尖弁がしっかりとふさがらない状態は「三尖弁逆流症（TR）」といい、これまでは「治したいけれども治せない」病気とされてきました。カテーテルを使ってTRを治療する経皮的三尖弁接合不全修復システム「TriClip（トライクリップ）」の上市に伴い2026年3月18日に