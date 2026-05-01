麻疹（はしか）の感染拡大に歯止めがかからない昨今、「自分も感染したらどうしよう？」「どうしたら感染を防げる？」と不安を感じている人も多いのではないでしょうか。感染情勢を重く受け止めた厚生労働省は2026年4月24日、麻疹について、全国の自治体向けに緊急説明会を開催しました。今回の呼びかけ内容と感染対策について春日先生に伺いました。 監修医師：春日 武史（医師） 練馬光が丘病院総合救急診療科集中治療部門