ある日、右胸上部にしこりがあることに気付き、病院で検査を受けて乳がんが発覚した飛田さん。子育て中ということもあり、入院や金銭面での不安を抱えながら右胸の全摘出手術を決断したそうです。抗がん剤治療中の彼女に、これまでの歩みを聞きました。 ※本記事は、個人の感想・体験に基づいた内容となっています。2025年10月取材。 体験者プロフィール： 飛田照視さん 1982年生まれ、大阪府在住。一児の