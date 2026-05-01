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アトランタ・ホークス vs ニューヨーク・ニックス 日付：2026年5月1日（金） 開催地：ステイトファーム・アリーナ（Atlanta） 最終スコア：アトランタ・ホークス 89 - 140 ニューヨーク・ニックス NBAのアトランタ・ホークス対ニューヨーク・ニックスがステイトファーム・アリーナ（Atlanta）で行われた。 第1クォーターはニ