LAOWA 17mm F4 Zero-D Tilt-Shift（左）とLAOWA 17mm F4 Zero-D Shift（右） 株式会社サイトロンジャパンは、Venus Optics製のMFレンズ「LAOWA 17mm F4 Zero-D Tilt-Shift」および「LAOWA 17mm F4 Zero-D Shift」を5月1日（金）に発売した。価格はオープン。実売価格は前者が27万円前後、後者が21万5,000円前後。納期は約1カ月。 LAOWA 17mm F4 Zero-D Tilt-Shift 35mm判換算で17mm相当のティルト・シフトレンズ。