ソウル一帯のホテルなどで複数の男性に薬物を混ぜた飲料を飲ませ、2人を殺害した容疑で裁判を受けているキム・ソヨン（20）の追加の犯行が明らかとなった。【写真】殺人後、日本に来ていた…凶悪犯キム・ソヨンの素顔ソウル北部地検・刑事2部（キム・ガラム部長検事）は4月30日、特殊傷害、麻薬類管理法違反の容疑でキム・ソヨンを追加起訴したと発表した。キム・ソヨンは昨年12月から今年2月にかけて、20代の男性3人にベンゾジア