イングランドの古豪リーズは今シーズン終了後の田中碧の去就が注目されている。一方で、夏の補強も気になるところだ。新たに日本人選手を獲得する可能性について、報道が相次いでいる。以前から関心が騒がれているひとりが、スポルティングとの契約が満了する守田英正だ。昨夏も獲得に動いているとうわさになった。英紙『Daily Mail』は４月29日、「リーズはモリタへの関心を再燃させた」と報じている。「リーズがプレミアリ