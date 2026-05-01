鶴弥 [名証Ｍ] が5月1日午前(10:40)に決算を発表。26年3月期の経常利益(非連結)は前の期比33.6％減の3億0200万円に落ち込んだ。なお、27年3月期の業績見通しは開示しなかった。 同時に、今期の年間配当は未定とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の経常損益は2000万円の黒字(前年同期は2500万円の赤字)に浮上し、売上営業損益率は前年同期の-3.8％→-0.8％に改善した。 株探ニュース