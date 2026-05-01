丸紅 [東証Ｐ] が5月1日午前(11:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期の連結最終利益は前の期比8.1％増の5438億円になり、27年3月期も前期比6.6％増の5800億円に伸びを見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。3期連続増益になる。 同時に、今期の年間配当は前期比7.5円増の115円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結最終利益は前年同期比43.4％増の1115億円に拡