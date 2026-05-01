1日11時現在の日経平均株価は前日比394.58円（0.67％）高の5万9679.50円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は615、値下がりは891、変わらずは62と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップは東エレク で、日経平均を359.02円押し上げている。次いでＳＢＧ が148.84円、豊田通商 が69.79円、中外薬 が42.34円、ダイキン が34.53円と続く。 マイナス寄与度は43.75円の押し