1日の外国為替市場のドル円相場は午前11時時点で1ドル＝157円20銭前後と、前日午後5時時点に比べ2円90銭の大幅なドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝184円42銭前後と2円61銭の大幅なユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース