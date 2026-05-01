2026年4月30日、香港メディアの香港01は、中東紛争によるホルムズ海峡の長期封鎖により、身動きが取れなくなった船員らが深刻な生存の危機に直面していると報じた。記事は、中国メディアの瀟湘晨報や封面新聞の取材に応じた劉欧陽（リウ・オウヤン）船長の話を紹介。劉船長は、ホルムズ海峡には約2000隻の船舶と2万人の船員が60日以上も留まっている語った。また、中国人21人が乗っている自身の船の状況について、船内では食料や淡