はとバスが1日までに公式インスタグラムを更新。「はとバスで巡る！花旅特集5選」を紹介した。【写真】春におすすめ、はとバス「花旅」5コース投稿で「はとバスがお連れするおすすめコースに注目！」と呼びかけ、5つのコースをピックアップした。なお、最新の空席状況や予約の申し込み状況などは、「コース番号」をもとに公式サイトで確認できる。1つ目は、「【トイレ付バス・レガートで行く】箱根花紀行♪ 芦ノ湖『山のホテ