女優の吉岡里帆（３３）と今田美桜（２９）が１日、東京・西銀座チャンスセンターで行われた「ドリームジャンボ宝くじ」「ドリームジャンボミニ」の発売記念イベントに登場した。２人はジャンボ宝くじのＣＭキャラクターを務めており、宝くじの魅力に吉岡は「夢がいっぱいつまっている。“絶対に当たらない”と思いつつ“でも当たるかも”と心の揺れ動きが宝くじの楽しさ」とワクワク感をアピールした。宝くじのイベントとあ