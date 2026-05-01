陸上・織田記念陸上の織田幹雄記念国際は29日、ホットスタッフフィールド広島で行われ、女子100メートルB決勝で23歳・青山華依（ミキハウス）は6位だった。2021年東京五輪の4×100メートルリレーに18歳で出場した逸材は、2度の大怪我と手術で競技人生を狂わされてなお、再び大舞台を目指している。（取材・文＝THE ANSWER編集部・山野邊 佳穂）午前10時30分、セイコーチャレンジ（予備予選）のスタートリストに東京五輪を駆け