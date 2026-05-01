Image: Apple Appleが第2四半期収支報告を行いました。MacBookの売り行きが好調で、売上高が予想を上回るいい報告となりました。が、今後はメモリ不足の影響によるコスト高がいよいよ苦しくなると見られています。その影響がすでに色濃くでているAppleプロダクトが…Mac miniとMac Studio。収支報告会では、この2製品に関して、ティム・クックCEO自ら「需要と供給のバランスがとれるようにな