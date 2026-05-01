最近、アップルの次期「iPhone 18 Pro Max」のダミーモデルが登場し、デザインに小さな改良が加えられることが示唆されています。 ↑次期モデルはどこが変わる？（画像提供／Amanz／Unsplash） YouTuberのMax Techが投稿した動画では、iPhone 18 Pro Maxのダミーユニットが確認できます。同氏は「カメラがかなり厚くなっており、カメラ部分の黒いガラスもより突出している」と言います。 iPhone 17 Pro Max dummy vs iPh