地元を離れて上京したいと思っている若者は多いもの。ただ、家族と喧嘩別れしてしまうと後悔することもあるのではないでしょうか。今回は、筆者の友人が上京するときに起こった、悲しくも忘れられないエピソードをご紹介します。 「田舎はダサい」反発心から上京 私が生まれ育ったのは、ゲームセンターはおろかコンビニもない田舎。遊ぶのは家の裏にある山か、近くの川。学校に通うのも長時間歩き続かなけ